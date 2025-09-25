秋篠宮家の悠仁さまは、25日午後、大阪・関西万博で、父・秋篠宮さまと共にオランダ館などを視察されました。24日から大阪・関西万博を訪れていた悠仁さまは、25日午後、秋篠宮さまと合流し、ゆかりある外国などのパビリオンを視察されました。午後、はじめに訪れたオランダ館では、展示に近づけると色が変化する発光球体を持ちながら、再生可能エネルギーなどに関する展示をご覧になりました。秋篠宮さまは日蘭協会の名誉総裁を務