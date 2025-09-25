度重なる値上げや「ふるさと納税」の駆け込みで、冷凍庫がパンパンで悩んでいる方が多いといいます。「冷凍庫をもう1台買った」という方もいました。■お得な冷凍食品をまとめ買い節約する人々記者「冷凍食品ザクザク、カゴに入れていきます」それもそのはず、お値段を見てみると…。記者「酢豚の冷凍商品が84円で販売しています」ナゲットにお好み焼き、ドリアにカレーまで、税込みで215円という安さ。お客さん「（冷凍）シフォ