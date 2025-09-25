9月25日放送のフジテレビ系『めざましテレビ』に、高橋文哉がVTR出演。“俺かっこいいな”と思った瞬間を明かした。【関連】高橋文哉『あんぱん』で初共演の北村匠海を尊敬「本当に出会えてよかったなと思う先輩」番組では、鍋つゆの新ブランド発表会に登壇した高橋にインタビューを実施。この中で、調理師免許を持っている高橋は“最近作った手料理”を聞かれると、「スーパーにふらっと行った時に、秋だなと思って。秋の味覚を早