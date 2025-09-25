シンガー・ソングライターTani Yuuki（26）の新曲「もしものがたり」が、テレビ朝日系アニメ「ドラえもん」の新エンディング曲に決定したことが25日、発表された。同アニメでは05年のリニューアル以来、20年ぶりの新規エンディング曲となる。同日に行われた全国ツアー初日公演のアンコールで発表。同曲を初披露し、ステージ上にはドラえもん、のび太がサプライズで登場するなど大いに沸かせた。「ドラえもん」はアーティスト活動の