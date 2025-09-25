水平線が、新曲「エンドレスサマー」を10月8日に配信リリースする。 （関連：水平線が見せたロックスターの片鱗――おとぎ話と繰り広げた夢のような一夜、自主企画『潮の目 -む-』東京公演を振り返る） 同楽曲の作詞作曲は、田嶋太一（Vo/Gt）が担当。真っ只中にいるときは一瞬に感じるのに、過ぎ去った後ふと振り返ると永遠と続いていたような、そんな“夏”という不思議な季節を歌った、切な