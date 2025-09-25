3人組ロックバンド「MOSHIMO」が12月23日の「ZeepShinjuku公演」をもって無期限ライブ活動休止をすることを25日、同グループのX（旧ツイッター）で発表した。また、ボーカルの岩淵紗貴（35）が結婚したことも報告した。Xでは「お知らせ」として文書の画像を投稿。文書には「ライブ活動休止と岩淵紗貴に関するお知らせ」とし「この度MOSHIMOは『10thANNIVETSARYTOUR2025』12月23日（火）ZeepShinjuku公演を持ちまして