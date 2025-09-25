女優の森カンナ（37）が、25日までに自身のインスタグラムを更新。夏の思い出ショットを公開した。自身のインスタグラムで「2025夏」と記した。そして夏の思い出ショットでNBAスター選手であるミケル・ブリッジズとの2ショットや水が滴る美脚ショットや超接近自撮りショットなどを公開した。ネットでは「可愛いお顔に眼福」「雰囲気すき」「なんでミケルと！？」「すごく癒されます」などの声が上がった。