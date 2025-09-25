ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は米ニュースサイト・アクシオスが２５日に公開したインタビューで、ロシアとの戦争が終われば退任する用意があると表明した。ゼレンスキー氏は「私の目標は戦争を終わらせることだ」と述べ、大統領のポストに固執しない考えを示した。ゼレンスキー氏は、一定期間の停戦が実現した場合に、大統領選の実施を検討する意向を２３日に会談したトランプ米大統領に伝えたことも明らか