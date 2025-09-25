パ５位の西武は２５日の２位・日本ハム戦（ベルーナ）に５―４と逆転勝ち。負ければＣＳ進出の可能性が完全消滅する土俵際で意地を見せた。先発・今井達也投手（２７）が清宮、水野に一発を浴びるなど５回４安打４失点で早々と降板。３年連続２桁勝利に王手を懸けながら敗色濃厚な降板劇に「今日はファイターズ打線にやられてしまいました。シンプルに打たれてしまったということです」とコメントにも元気がなかった。打線も