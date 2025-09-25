８月６日の記者会見で謝罪する須藤浩之・実行委員長（中央）ら＝横浜市役所８月に横浜港で開かれたイベントの花火打ち上げ中に起きた台船火災を受け、主催者の実行委員会（委員長・須藤浩之神奈川新聞社社長）は今月２５日、事故の原因を究明し、今後の再発防止策をとりまとめる第三者委員会の委員３人を発表した。委員は日本煙火協会専務理事の河野晴行氏、関東学院理事長の規矩大義氏、ホテルニューグランド顧問の荒巻照和氏