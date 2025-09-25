【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始 タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「魔弾銃士リュウガンオー」のデコマスを発表した。 「魔弾戦記リュウケンドー」より不動銃四郎が変身する「魔弾銃士リュウガンオー」を立体化したもの。劇中のデザインが再現され、ホワイトを基調としたカラーリングにクリアパ&#1254