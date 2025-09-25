【北京共同】中国商務省の何亜東報道官は25日の記者会見で、米国が関税を撤廃すればトランプ大統領が求める大豆の輸入拡大に応じると示唆した。「米国が不合理な関税を撤廃し、2国間貿易を拡大するための条件を整えるべきだ」と述べた。ロイター通信によると、中国の李成鋼国際貿易交渉代表は今週、大豆産地の米中西部を訪れ政財界関係者と面会した。中国が米国産大豆を購入する可能性を示す動きだと報じた。ロイターは中国