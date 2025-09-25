２５日の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」では、野呂佳代をゲストに招いて恒例のゴチバトルが行われた。「秋の芸術祭りゴチ」としてタイ料理、設定金額１万７０００円で競い合った。この日は、設定金額にピタリとそろえると１００万円がもらえるピタリ賞が。ゲストながら野呂がピタリ賞を射止めるミラクルを見せ「（番組を）ずっと見てたのにピタリ賞まで…。本当に売れたなぁ」と感激していた。