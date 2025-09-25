いろいろな情報交換ができるママ友付き合いは楽しいものでしょう。ところがときに驚くようなトラブルに見舞われてしまうこともあるかもしれません。特にわが子がママ友のおうちで非常識なふるまいをしたら、親としては青ざめてしまうのではないでしょうか。今回の投稿者さんは、わが子の行動が原因でママ友との関係に亀裂が入ってしまったと嘆いています。『ママ友宅のおもちゃを壊してしまって、無視されています』投稿者さんには