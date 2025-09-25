私はサクラ。会社員の夫ケンタと、こども園に通う息子との3人暮らしです。ある朝私が息子を園へ送っていくと、珍しくママ友のユリカさんに会いました。私は医師として働くユリカさんに、同じワーママとして親近感を持っていました。しかしパートの私を、ユリカさんは専業主婦みたいなものだと思っていたようです。しかも顔見知りのミナさんにグチったら「バリバリ働いている人たちは別格」と言われます。私のモヤモヤは消えなかっ