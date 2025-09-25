¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê25Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯4¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î·ª¸¶ÎÍÌð¤¬ÀèÀ©¤ÎÃæÁ°2ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î7²ó¡£1»à¤«¤éÀîÀ¥¹¸¡¢ÌøÅÄÍª´ô¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÈÁê¼ê¼ººö¤Ë¤è¤ê1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£·ª¸¶¤¬2ÈÖ¼êÎëÌÚæÆÅ·¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤¹¤È¡¢Á°¿Ê¼éÈ÷¤ÎÆóÍ·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£»°ÁöÀîÀ¥¤ËÂ³¤­¡¢ÆóÁö¤ÎÌøÅÄ¤âÀ¸´Ô¤·¡¢2ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÁ°¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï6ÅÙ¤ÎËþÎÝ¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÌµÆÀÅÀ¤Ë