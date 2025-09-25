大胆ファッションに「熱視線!」俳優でモデルの筧美和子がインスタグラムを更新。大胆に肩を出したキャミワンピ姿を披露し反響をよんでいる。「たくさんの方に温かく迎えていただき本当にありがとうございました！みなさんの温かい拍手に、笑顔に本当に幸せな時間でした」とつづり、出演した映画「オオムタアツシの青春」(瀬木直貴監督)の福岡先行公開で舞台挨拶に登壇した様子をインスタグラムに投稿。長い黒髪をひとつにま