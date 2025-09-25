北海道日本ハムファイターズが検討している２軍本拠地の北海道移転で、候補地の１つの苫小牧市で９月２５日に期成会が発足しました。周辺の自治体もサポートしていて、胆振一丸となって誘致への機運が高まっています。「ファームの鼓動、苫小牧へ！」苫小牧で２５日に発足したのは、ファイターズの２軍本拠地の誘致に向けた期成会です。地元の商工会議所が中心となって立ち上がりました。（ファイタӦ