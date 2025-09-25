きょう25日放送の日本テレビ系バラエティー『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）内の人気企画「ゴチになります！26」では、VIPチャレンジャーの野呂佳代が、初登場でピタリ賞を獲得した。【動画】野呂佳代『ゴチ』初登場でピタリ賞「人生大精算！もう、悔いなし！」ゴチバトルの舞台は麻布台ヒルズにある新感覚なタイ料理が味わえる「SAAWAAN BISTRO」。設定金額は1万7000円。すると今回はなんとピタリ賞が「出ちゃいまし