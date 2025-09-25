7回西武2死一、三塁、ネビンが中越えに勝ち越し3ランを放つ＝ベルーナドーム日本ハムが逆転負けを喫して3連敗。五回までに清宮幸の2ランなどで4点を先行したが、七回に北山が滝沢に2点二塁打を浴び、救援した上原がネビンに3ランを許した。西武は救援陣が踏ん張った。九回を締めた平良は29セーブ目。7回西武2死一、二塁、滝沢の二塁打で、二走に続き一走西川が生還。捕手田宮＝ベルーナドーム