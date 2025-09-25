サウナ人気の高まりとともに「日本一予約が取れない熱波師」としてテレビ番組などでも特集されているタレント・鮭山未菜美が25日、自身のXを更新。結婚したことを報告した。鮭山は「いつも応援してくださっている皆さまへ私事で恐縮ですが、この度のこのこ窪田くんと結婚いたしました」と、同じく熱波師の、のこのこ窪田と結婚したことを報告した。続けて「まだまだ未熟な二人ですが、これからは二人で力を合わせてサウナ