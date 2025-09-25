俳優・小沢仁志が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志／小沢仁志」を更新。大ヒット上映中の映画「国宝」を絶賛した。同映画は、吉沢亮主演。任侠の一門に生まれ１５歳の時に抗争で父を亡くした喜久雄（吉沢）が、思いがけず歌舞伎の世界に飛び込み、天性の才を発揮しながらも過酷な運命に翻弄されていく。４０年以上のキャリアーを誇る小沢は「芸事をやってる人間で、あれに触発されない奴はいな