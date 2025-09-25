２５日午後２時半頃、盛岡市大沢川原の市街地にクマ１頭が出没し、マンションに併設された店舗の出入り口に体当たりした。クマは南に立ち去り、けが人や店舗への被害はなかった。盛岡東署や市によると、クマは体長約１メートルの成獣とみられ、ガラス張りの出入り口から店舗内に侵入しようとしたという。同日午後３時頃には、現場近くを流れる北上川の河川敷を南進するクマの目撃情報が同署に寄せられた。今月からは市街地で