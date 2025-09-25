＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】安青錦が思わず“チラ見”した衝撃の懸賞束新三役期待の新鋭、小結・安青錦（安治川）が二場所連続で横綱・豊昇龍（立浪）を撃破した一番は、取組後の分厚い懸賞束にもファンの注目が集まった。思わず二度見するかのような安青錦の“素”のリアクションに「すごい形してる」「厚みエグっ」などファンも驚愕した。先場所、横綱・豊昇龍を撃破して金星を挙げた安青