お笑い芸人・赤嶺総理（３４）の初著書「おおぎりぼっち〜大喜利百題百答〜」（双葉社）が、１０月２２日に発売される。大喜利芸人である赤嶺が「こんな学校はイヤだ」をテーマにお題をアレンジ。ずらりと並んだお題１００題に、ストイックに打ち返す?大喜利１００本?ノックだ。お笑い芸人のＲ藤本や「ザ・ギース」の高佐一慈との共作のお題や回答も収録される。読むだけで、「少し大喜利が得意になった気になれる一冊」だとい