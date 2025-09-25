自民党、公明党、立憲民主党３党の政治改革責任者は２５日、国会内で会談。?政治とカネ?の問題をめぐる企業・団体献金改革に関して自民党総裁選（１０月４日投開票）で新総裁を選出後も協議する方針を確認した。３党政治改革責任者による協議はこの日午後に行われた。企業・団体献金の取りあつかいについては「２０２７年１月の改正政治資金規正法の施行を見据え、結論を得るよう検討を進めていく」とした。会談の終了後、自