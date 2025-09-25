若者のアイディアがつまった一杯に仕上がりました。松本市の高校生が青年会議所と連携し、地元食材を使ったオリジナルラーメンを開発しました。信州産のエリンギに…県のオリジナル品種の小麦、ハナチカラを使った麺。スープは、信州みそが決め手です。松本市にある松本第一高校調理部の生徒が考案したその名も「豆乳 蔵出しみそラーメン」。松本青年会議所の地域活性化の取り組みとして高校生が地元の恵みを生