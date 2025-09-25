ロンドン中盤にややポンド売り優勢となっている。ロンドン中盤に英債券安を受けてポンドがやや売られ、ポンドドル、ポンド円とも、この日の安値を広げながら軟化し、ポンドドルは４日以来の安値水準となる1.3418付近まで一時下落、ポンド円は199.73付近まで一時下落した。 GBP/USD1.3422GBP/JPY199.76