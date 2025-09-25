※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。 ■これまでのあらすじ夫と義妹の不適切な関係を責める妻、そして彼女に対し「慰謝料を払えば満足？」と開き直る義妹。しかし実は義妹の夫・ゆうやがその話を全て電話のスピーカーで聞いていたのです。彼は財産分与をあてにしていた義妹に、会社の資産は財産分与の対象外であ