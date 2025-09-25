ブレイクから１０年…ヘアメイクで印象激変した姿を見せた。「お知らせです」とインスタグラムを書き出し「１０月１２日(日)夜１０時１５分からスタートの朝日放送・テレビ朝日系ドラマ『すべての恋が終わるとしても』に出演致します」と報告したのは、女優でモデルの三戸なつめ。役柄も明かし「主人公２人と共に働く、コピーライターの『渡辺里香』を演じます！みんなからは渡辺さんと呼ばれています。よろしくどぞ」と呼びか