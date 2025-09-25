今日私は人生で初めて男装した親友の紹介で出会った夫。耳を疑うような不貞行為を繰り返していたなんて！／それでも家族を続けますか？（1）夫・春翔の不倫によって深く傷つけられたサレ妻・凜香。「渾身の仕返しをしてやりたい！」という凜香の前に、協力者として後輩・望月が現れます。望月が提案した大胆な復讐計画。それは、凜香が夫の不倫相手の「推し」のアイドルに扮し、自分に惚れさせてからこっぴどく振るというものでし