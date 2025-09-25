◇パ・リーグ日本ハム４―５西武（2025年9月25日ベルーナＤ）日本ハムが7回に一挙5失点で逆転負け。3連敗となり、優勝への光が揺らぎ始めた。2回に清宮幸の11号2ランで先制した。3回はレイエスの中前適時打で追加点。5回には水野の6号ソロで4点目を挙げた。先発の北山は6回まで無失点の完ぺきなピッチング。7回も2死まで奪った。ところが山県の失策から2点を失うと、代わった2番手の上原が2死一、三塁でネビンに逆転