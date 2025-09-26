フランスのサルコジ元大統領＝1月、パリ（AP＝共同）【パリ共同】パリの裁判所は25日、2007年のフランス大統領選に勝利したサルコジ元大統領（70）が、独裁者だったリビアの故カダフィ大佐側から巨額の選挙資金を不正に受け取れるよう側近を通じて働きかけたとして、サルコジ被告に禁錮5年の判決を言い渡した。裁判所は仮執行を命じ、被告は後日収監される見通し。フランスメディアが伝えた。戦後フランスの第5共和制で大統領