オリックス戦に先発したロッテのボス＝京セラドームロッテが6位確定。今季初の4連勝とし、6回無失点のボスが5カ月ぶりの白星となる3勝目を挙げた。一回にソトの3点二塁打で先制し、4―0の四回は西川の2点打で加点。曽谷が乱調だったオリックスは連勝が4で止まった。