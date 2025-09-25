建材メーカー「ニチアス」の岐阜県の工場から飛散した石綿が原因で、周辺で働く男性が中皮腫と診断され死亡した事案で、国の公害等調整委員会が遺族の訴えを認め同社への損害賠償を命じる責任裁定を出した。代理人弁護士が25日明らかにした。