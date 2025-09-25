台湾の頼清徳総統は25日、台風18号で大きな被害を受けた花蓮県を視察しました。台湾東部の花蓮県では、台風18号による記録的な大雨で大規模な洪水が発生し、多くの建物が浸水しました。これまでに14人が死亡、22人の安否が分からなくなっています。こうした中、頼清徳総統は25日に被災地を訪れ、被害の状況を確認したほか、復旧作業を指揮する現地の指揮所を視察しました。また頼総統は、日本の石破首相がX（旧ツイッター）で哀悼