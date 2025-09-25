世界最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ2025」が開幕しました。海外市場を見据え、クリエーターたちが作品をお披露目しました。大神櫻子記者「こちらのブースでは、高校生から60代のクリエーターが作ったゲームが展示されています」経済産業省がビジネス化を支援するクリエーターら20人のブースで、記者もゲームを体験。大神櫻子記者「うわ〜、落ちた！」山登りのゲームを作ったクリエーターは…ヒコさん「日本だけじゃなくて