◇プロ野球パ・リーグ西武5−4日本ハム(25日、ベルーナドーム)日本ハムが逆転負けで3連敗となりました。日本ハムは両チーム無得点で迎えた2回、ランナー1塁で清宮幸太郎選手が2ランホームランを放ち先制します。3回にはレイエス選手がタイムリーヒットを放ち1点を追加。5回には、水野達稀選手がライトスタンドへホームランを放ち4点目を挙げ、西武・今井達也投手を攻略しました。日本ハムの先発・北山亘基投手は6回まで西武打線