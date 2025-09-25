THE RAMPAGEのRIKUが、ビルボードライブにてソロ公演『RIKUのMUSIC TIMES Billboard Live Tour』の追加公演を12月11日にビルボードライブ東京で開催する。 （関連：THE RAMPAGE、FANTASTICSらJr.EXILEが大阪万博に集結個性をぶつけて世界に発信するLDHパフォーマンス） 同公演は、今年5月開催のソロライブ『RIKUのMUSIC TIMES vol.1』の第2弾。RIKUは同公演の追加公演決定について「沢山のご応募のおか