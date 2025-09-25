ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃778は｢本日、飯塚ホントに定休日。｣をお届け！◆夏菜子は発想力がずば抜けている!?今回は、番組MCの東京03・飯塚悟志が収録をお休みしたため、「本日、飯塚ホントに定休日。｣と題し、ももクロのメンバーやゲスト芸人がMCを担当しながら番組を進行することに。ゲストは三四郎の小宮浩信と相田周二、そして平成ノブシコブシの徳井健太だ。