【ゴチになります26第18戦】ゲストは初登場 野呂佳代さんと“秋の芸術ゴチ”！そして今夜はピタリが出た！！ゴチメンバーか？！野呂佳代さんか？！そして果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】SAAWAAN BISTRO（サーワーンビストロ）【住所】東京都港区麻布台1-3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー タワープラザ 3F【電話番号】03-6441-0737【営業時間】ランチ：11:00 〜 14:00（L.O. 14:00）ディナー：17:30