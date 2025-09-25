研ぎ澄まされた集中力と精密さが、勝負を分けるライフル射撃です。 来月、全国の舞台に挑む社会人アスリートを取材しました。 種目ごとに設定された姿勢で呼吸を整え、狙いを定めて引き金を引く。 わずか数ミリの違いが勝敗を分ける「ライフル射撃」。 パワーやスピードではなく、テクニックやメンタルをコントロールすることが重要だと言われます。 長崎市出身。 大手生命保険