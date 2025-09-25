Photo: ギズモード・ジャパン編集部 『無限大Ananta』のブース 幕張メッセで現在開催中の東京ゲームショウ2025。多種多様なゲームが世界各国から出展されていましたが、中でも大きく注目を集めていたのがオープンワールド・ゲームのブースです。 今回は実際に体験もできる、行くべきブースをまとめました。『無限大Ananta』 Photo: ギズモード・ジャ