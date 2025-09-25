大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が25日（木）、今季のホームゲーム6試合で『プレミアム体験付チケット』を販売することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 このスペシャルチケットが販売されるのは、岡崎中央総合公園総合体育館を会場として行われる、2025年11月15日（土）と16日（日）の第4節及び2026年1月3日（土）と4日（日）の第9節となる大阪ブルテオン戦、