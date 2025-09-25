◇パ・リーグオリックス4―6ロッテ（2025年9月25日京セラD）オリックス・森友哉に待望の今季1号が飛び出した。1点を返し、なおも5点差を追う9回無死一、三塁。フルカウントからロッテ・菊池の直球を仕留め、右翼ポールを直撃する一発となった。この打席前まで36打席無安打。37打席ぶりの安打が今季184打席目にして、プロ1年目から12シーズン連続本塁打を維持するアーチとなった。