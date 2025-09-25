◇パ・リーグオリックス4―6ロッテ（2025年9月25日京セラD）オリックスは連勝が4で止まった。「胸部打撲」からの復帰登板となった先発・曽谷が、3回8安打4失点で降板。初回無死満塁で4番・ソトに、左中間を破られる走者一掃の適時二塁打を献上し、3回も1死三塁から暴投で4点目を失った。「先発としての役割を果たすことができず、チームに申し訳ないということしかありません」前回14日のソフトバンク戦では、折れた