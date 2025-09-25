オープン前から行列ができていた＝２５日、ロピア湘南藤沢ミスターマックス店食品スーパー「ロピア」（川崎市幸区）は２５日、ディスカウントストア「ミスターマックス」の湘南藤沢ショッピングセンター（藤沢市辻堂新町４丁目）内に新店舗を開店した。市内は精肉店として創業した原点で、スーパー転身後の「再挑戦」と位置付けている。出店先は１階の約１７００平方メートルで、今年２月に閉店したスーパー「フードワン」の跡