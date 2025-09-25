長野市のスーパーでは25日、新米が入荷し販売が始まりました。去年は、価格高騰に加え品薄の状態も続きましたが今年は、棚いっぱいに新米が並んでいます。次々と棚に並べられていく新米。長野市のスーパーでは25日、この秋収穫された新米が入荷し販売が始まりました。長野市・新米購入「せっかくこの時期なのでおいしいお米食べたいなと思って。味付けにはしないでお刺身とでも食べればいいかないいかな