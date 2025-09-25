◆大相撲秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）東前頭８枚目・宇良（木瀬）が東同１５枚目・翔猿（追手風）をはたき込み、８勝４敗とした。２場所連続の勝ち越しに「良かったです」と喜んだ。７月の名古屋場所は１４目から休場。夏巡業も「右大腿（だいたい）内転筋挫傷」の診断書を提出して全休した。不安は「ありました」と率直に明かし、今場所には「自分の力を出し切れるように」と臨んだという。２桁勝利に到達すれ