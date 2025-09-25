お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が25日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。深夜に連絡があった超大物とのエピソードを語った。今回は、番組の人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!」内で、出演者が「せつない秋の思い出を詠む」俳句企画に挑戦。岡村は「さんまさん今日も私にダメを出す」という一句を披露した。この俳句について岡村は、「さんまさんか